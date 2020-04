FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LA6A XFRA ZAE000070660 SANLAM LTD. RC-,01 0.171 EUR RE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N. 0.110 EUR NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.355 EUR UFUB XFRA CH0000474541 UBS CH STRAT.FD-BALA.EO P 1.070 EUR XFRA DE000HSH5V22 HCOB MZC 20 15/25 0.000 % XFRA DE000HSH5V14 HCOB MZC 19 15/20 0.000 % ALW XFRA LU0072229809 BEST-IN-ONE BALANCED 0.021 EUR XFRA DE000HSH4QL7 HCOB MZC 6 14/21 0.001 % RK1Q XFRA AT0000796537 RAIFF.-EUROPA-HGHYIELD RT 1.662 EUR RK1G XFRA AT0000796529 RAIFF.-EUROPA-HGHY.RA ST. 2.350 EUR SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.488 EUR RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.332 EUR QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.355 EUR PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 1.059 EUR HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.150 EUR EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.345 EUR NVAC XFRA TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 0.007 EUR NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10 0.011 EUR EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.015 EUR ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.177 EUR EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.444 EUR EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.060 EUR EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.047 EUR P7S XFRA CH0018294154 PSP SWISS PROP. SF 0,1 3.412 EUR IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.005 EUR EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.238 EUR EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.001 EUR EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.183 EUR EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.204 EUR EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.180 EUR EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.067 EUR EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.066 EUR EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.447 EUR EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.323 EUR