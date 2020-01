FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST REU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.238 EUR RKCC XFRA AT0000636733 RAIFF.EMERGINMARKE.RA ST. 1.070 EUR ODEG XFRA DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR. 0.400 EUR OD5H XFRA DE0009769208 SEB EUROCOMPANIES 1.330 EUR OD5B XFRA DE0008474388 SEB EUROPAFONDS 2.010 EUR OD5A XFRA DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL 0.940 EUR OD5G XFRA DE0008473471 SEB AKTIENFONDS 2.030 EUR ODEF XFRA DE0008473414 SEB TOTAL RETURN BOND FD. 0.370 EUR K1A1 XFRA AT0000754668 KEPLER LIQUID A 0.100 EUR UO1M XFRA DE000A1W9A28 PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R 0.410 EUR WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.438 EUR RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.323 EUR CSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 0.719 EUR AI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.560 EUR EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.079 EUR ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.204 EUR EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.445 EUR EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.058 EUR EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.048 EUR EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.034 EUR EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.048 EUR EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.088 EUR EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.029 EUR EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.111 EUR EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.066 EUR EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.137 EUR EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.060 EUR EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.229 EUR EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.544 EUR EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.401 EUR EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.108 EUR EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.030 EUR EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.171 EUR EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.180 EUR EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.151 EUR