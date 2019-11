FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SNAV XFRA IE00BZ048579 ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD 0.075 EUR 36B1 XFRA IE00BDDRDW15 ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. 0.115 EUR 2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.127 EUR 1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.109 EUR 9BF XFRA GG00B4L84979 BURFORD CAPITAL LTD 0.038 EUR