Weitere Suchergebnisse zu "iShares Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XGW XFRA US1282461052 CALAVO GROWERS DL-,001 0.998 EUR FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.245 EUR KJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 0.054 EUR IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.206 EUR IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.173 EUR IQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.600 EUR IQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.390 EUR IQQ5 XFRA IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 0.162 EUR IUSM XFRA IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS 2.244 EUR IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.425 EUR IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS 0.412 EUR IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.153 EUR IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.127 EUR IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 0.170 EUR IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS 0.396 EUR EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 1.289 EUR IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 0.060 EUR IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD 0.588 EUR IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD 1.588 EUR 2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.608 EUR QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD 0.080 EUR QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD 0.135 EUR QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD 0.066 EUR 2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.300 EUR 1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.073 EUR IBB1 XFRA IE00BGPP6697 ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH 0.064 EUR BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.127 EUR WML2 XFRA NO0010576010 WILH.WILHELM.HLDG B NK 20 0.248 EUR SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF 0.088 EUR AIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.354 EUR SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD 0.069 EUR YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.681 EUR 1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.318 EUR 3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP 0.309 EUR