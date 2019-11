Finanztrends Video zu Kraft Heinz Company



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.472 EUR KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.363 EUR DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.027 EUR IBC2 XFRA IE00BF3N7102 ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD 0.131 EUR 7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.136 EUR S00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.015 EUR 2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.227 EUR OM3F XFRA IE00BYZTVT56 ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD 0.017 EUR QDVL XFRA IE00BYZTVV78 ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD 0.009 EUR UI44 XFRA DE0008007519 UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- 0.900 EUR AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.533 EUR 22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.061 EUR FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.036 EUR 1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.163 EUR SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.408 EUR 9AA XFRA GB00BKDRYJ47 AIRTEL AFRICA PLC DL -,50 0.027 EUR 1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.109 EUR ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.100 EUR 1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.136 EUR SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.209 EUR WEA XFRA US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC. 0.227 EUR 0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR 0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.363 EUR 3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.075 EUR 2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.272 EUR 2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.154 EUR AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.590 EUR IS0R XFRA IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.519 EUR IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.125 EUR QDVD XFRA IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 0.410 EUR SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.163 EUR MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.227 EUR SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.209 EUR OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.318 EUR R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.009 EUR