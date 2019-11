Finanztrends Video zu Amgen



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.329 EUR EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.454 EUR GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.182 EUR PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.091 EUR CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.054 EUR CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.050 EUR ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.182 EUR CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.206 EUR C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.272 EUR OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.272 EUR A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.213 EUR AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.281 EUR AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.316 EUR FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.277 EUR QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 1.634 EUR AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.145 EUR 3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.004 EUR SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.053 EUR D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP. DL -,001 0.858 EUR WML1 XFRA NO0010571698 WILH.WILHELM.HLDG A NK 20 0.248 EUR EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.108 EUR EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.174 EUR BUZ1 XFRA GB00B0744B38 BUNZL PLC LS-,3214857 0.181 EUR R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.427 EUR SUY1 XFRA GB00B019KW72 SAINSBURY-J.- LS-28571428 0.038 EUR MA6 XFRA GB0031274896 MARKS SPENCER GRP LS-,25 0.045 EUR GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.221 EUR FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.113 EUR IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.387 EUR 7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.170 EUR SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EUR EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.505 EUR QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR S2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES NL 0.099 EUR NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.515 EUR