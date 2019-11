Finanztrends Video zu Visa



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UI4D XFRA DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET- 0.410 EUR UI4M XFRA DE0009750208 UNIFONDS -NET- 0.260 EUR UI4C XFRA DE0009750174 UNIKAPITAL -NET- 0.220 EUR UI40 XFRA DE0008491069 UNIEURORENTA 0.320 EUR U1IH XFRA DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. 2.400 EUR UI4X XFRA DE0008491028 UNIRENTA 0.260 EUR U1ID XFRA DE0008491002 UNIFONDS 0.370 EUR U1IT XFRA DE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN 1.400 EUR M3AI XFRA DE0005321061 MONEGA EURO-BOND 0.675 EUR M3AH XFRA DE0005321053 MONEGA EUROLAND 1.297 EUR M3AB XFRA DE0005321020 MONEGA INNOVATION R 0.204 EUR WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 1.089 EUR WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.109 EUR 3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.272 EUR UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.667 EUR WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.163 EUR TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.309 EUR SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.495 EUR JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.799 EUR SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.906 EUR SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 1.026 EUR RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.499 EUR Q8Q XFRA US74733V1008 QEP RESOURCES INC. DL-,01 0.018 EUR PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.209 EUR NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.408 EUR MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.254 EUR 3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.617 EUR LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.281 EUR LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.585 EUR KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.145 EUR 4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01 0.390 EUR JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.073 EUR INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.465 EUR ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.817 EUR WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.073 EUR