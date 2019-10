FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.126 EUR V2U XFRA KYG7750P1046 RYKADAN CAPITAL LTD.HD-01 0.007 EUR P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.246 EUR YST XFRA AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD 0.012 EUR WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.097 EUR