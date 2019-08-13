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TCF Financial Corporation New - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 14.08.2019 - 3




13.08.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.223 EUR 206G XFRA US44331T1043 HUATEI SECS.CO GDR S/10 0.380 EUR 4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.116 EUR 2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.589 EUR 45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.330 EUR BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR 1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.313 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
33,79 € 33,79 € -   € 0,00% 13.08./08:04
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US8723071036 33,79 € 33,76 €
Werte im Artikel
12,73 plus
+0,79%
26,01 plus
0,00%
33,79 plus
0,00%
24,61 minus
-0,42%
19,83 minus
-0,66%
87,57 minus
-0,67%
1,85 minus
-2,51%
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