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TCF Financial Corporation New - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 14.08.2019 - 3
13.08.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.223 EUR 206G XFRA US44331T1043 HUATEI SECS.CO GDR S/10 0.380 EUR 4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.116 EUR 2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.589 EUR 45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.330 EUR BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR 1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.313 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|33,79 €
|33,79 €
|- €
|0,00%
|13.08./08:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US8723071036
|33,79 €
|33,76 €
Werte im Artikel
12,73
+0,79%
26,01
0,00%
33,79
0,00%
24,61
-0,42%
19,83
-0,66%
87,57
-0,67%
1,85
-2,51%
= Realtime
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