FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTN 0.004 % XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020 UNO5 XFRA LU0249045476 COMMODITIES-INV.UNICOMMO. 0.030 EUR UIV5 XFRA LU0186860408 UNIDIVIDENDENASS INH.A 1.260 EUR UIV4 XFRA LU0186860234 UNIEXTRA: EUROSTOXX 50 0.060 EUR UI3M XFRA LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH. 0.630 EUR U1IE XFRA DE0009750232 UNIEUROPA -NET- 0.330 EUR UI4B XFRA DE0008491044 UNIRAK 0.580 EUR UIVR XFRA LU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA 1.250 EUR WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 1.107 EUR UNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.410 EUR WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.166 EUR TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.314 EUR SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.526 EUR JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.812 EUR PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.212 EUR PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.258 EUR PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.572 EUR OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.277 EUR NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.434 EUR MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.258 EUR 3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.628 EUR LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.134 EUR LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.295 EUR LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.683 EUR KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.148 EUR JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.074 EUR ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.461 EUR ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.831 EUR WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.083 EUR HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.277 EUR FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.074 EUR PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.353 EUR EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.461 EUR PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.092 EUR