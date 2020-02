FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.295 EUR R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.829 EUR 18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.304 EUR 17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 1.160 EUR 03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.517 EUR 3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. 0.276 EUR GQI XFRA US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10 0.496 EUR DE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 % XRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.115 EUR 22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.087 EUR H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.387 EUR 44K XFRA US1461021081 CARTER BANK+TRUST DL -,01 0.129 EUR KJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 0.055 EUR 729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.161 EUR DKDF XFRA LU1508359509 DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF 0.080 EUR DKDG XFRA LU1508360002 DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF 0.080 EUR HC5 XFRA US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 0.341 EUR