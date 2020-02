Finanztrends Video zu Chevron



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST S01 XFRA US86722A1034 SUNCOKE ENERGY INC. DL-01 0.055 EUR XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020 XFRA DE000HSH36G8 HCOB RZ 2 13/22 0.000 % OG70 XFRA DE000DK0ECU8 DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF 1.590 EUR OG7W XFRA DE000DK0ECT0 DEKA-UMWELTINVEST TF 0.070 EUR D6RF XFRA DE000DK0ECS2 DEKA-UMWELTINVEST CF 0.190 EUR EZTJ XFRA DE0005317333 HANNOVERSCHEMAXINVEST 0.710 EUR EZTG XFRA DE0005317325 HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST 0.890 EUR EZT7 XFRA DE0005317317 HANNOVERSCHEBASISINVEST 0.300 EUR 3VU XFRA US14316J1088 CARLYLE GROUP INC. 0.229 EUR UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.275 EUR WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.257 EUR WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.165 EUR SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.499 EUR SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.568 EUR RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.513 EUR RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.935 EUR PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 1.008 EUR NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.238 EUR MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.229 EUR LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.133 EUR LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.046 EUR HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.440 EUR HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.137 EUR DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.275 EUR COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.202 EUR CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.182 EUR DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.568 EUR ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.344 EUR AU1 XFRA IL0010829658 AUDIOCODES LTD. IS 0,01 0.119 EUR 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.746 EUR 12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.330 EUR LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.431 EUR XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 2.062 EUR D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.293 EUR