FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH5XA3 HCOB MZC 2 16/26 0.000 % WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.099 EUR TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.171 EUR M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.902 EUR MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.303 EUR ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.451 EUR FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.045 EUR CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.090 EUR CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.108 EUR QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.406 EUR ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.325 EUR TGO XFRA FR0005691656 TRIGANO SA INH. EO 4,2567 2.000 EUR PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 3.500 EUR 5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.110 EUR SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EUR C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.083 EUR QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.018 EUR 0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR 4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 1.064 EUR 2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.153 EUR CHY XFRA DK0060055861 CHEMOMETEC AS DK 1 1.740 EUR BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR 2ZI XFRA US2689481065 EAGLE BANCORP INC. DL-,01 0.198 EUR EOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.045 EUR