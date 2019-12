FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST OD6X XFRA DE000A0HGL63 WARB.GL.WERTE STABILI.-F. 0.060 EUR WYF5 XFRA LU1012015118 FLOSSB.V.ST.-GL.EM.M.EQ.R 1.000 EUR IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.247 EUR 3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.061 EUR CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.296 EUR HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.258 EUR KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.153 EUR LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.011 EUR 2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.132 EUR 27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.189 EUR 5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.171 EUR GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR 1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.247 EUR R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.009 EUR HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.359 EUR 0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.269 EUR S6TN XFRA LU0952573482 FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II R 1.000 EUR TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.234 EUR UG6 XFRA BMG7738W1064 SFL CORP. LTD DL 1 0.314 EUR MP6N XFRA US5903282094 MERRIMACK PHAR.NEW DL-,01 0.449 EUR 68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.094 EUR W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.898 EUR