Weitere Suchergebnisse zu "Taubman Centers":

Finanztrends Video zu Walt Disney



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.162 EUR S6TJ XFRA LU0399027613 FLOSS.V ST.-BD OPPOR.R 1.200 EUR S6TC XFRA LU0323577923 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.DEF.R 1.500 EUR S6TB XFRA LU0323578657 FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R 1.600 EUR S6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.305 EUR XFRA DE000HLB5H51 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/17 0.001 % DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.090 EUR 3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.292 EUR EMF XFRA US8801911012 TEMPLETON EM.MKT FD DL-01 0.679 EUR TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.606 EUR S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.108 EUR R2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.269 EUR PPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.413 EUR TR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.683 EUR 6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.002 EUR UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.707 EUR 6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.548 EUR SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.135 EUR MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.269 EUR K6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.072 EUR JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.090 EUR BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.008 EUR AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.225 EUR HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.337 EUR AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 2.830 EUR FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.359 EUR A35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.629 EUR FG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.808 EUR EP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.090 EUR EV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.045 EUR EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.593 EUR WDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.790 EUR DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.045 EUR DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.909 EUR CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.503 EUR