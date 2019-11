FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.086 EUR 3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.010 EUR 45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.336 EUR GIW XFRA AU000000API4 AUSTRALIAN PHARMA INDS 0.025 EUR EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.068 EUR 4ZS XFRA SG1CI9000006 FRASERS LOG.+IND.TRUST 0.007 EUR 36K XFRA NO0010833262 KLAVENESS COMB.CARR. NK1 0.009 EUR