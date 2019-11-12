Erweiterte Funktionen



BLACK STONE MINER.LP UTS - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 13.11.2019 - 2




12.11.19 01:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.336 EUR GIW XFRA AU000000API4 AUSTRALIAN PHARMA INDS 0.025 EUR EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.068 EUR 4ZS XFRA SG1CI9000006 FRASERS LOG.+IND.TRUST 0.007 EUR

Aktuell
442% Pot Hot Stock platziert neue Aktien 147% über Kurs - Massives Kaufsignal
Cannabis Aktientip 64 mal günstiger als Aurora und 99 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,062 € 12,038 € 0,024 € +0,20% 12.11./09:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US09225M1018 A14SA2 16,75 € 11,56 €
Werte im Artikel
0,79 plus
+1,95%
0,85 plus
+1,38%
12,06 plus
+0,20%
8,70 minus
-3,87%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 12,062 € +0,20%  09:20
Frankfurt 11,902 € +0,02%  08:24
NYSE 13,31 $ 0,00%  00:30
Nasdaq 13,30 $ 0,00%  11.11.19
AMEX 13,09 $ 0,00%  07.11.19
Stuttgart 11,864 € -0,15%  08:02
  = Realtime
Aktuell
1.462% Hot Stock meldet Lizenzdeal für Deutschland, UK und Schweiz. Neuer Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
  black stone minerals der 'apfel'. 28.07.17
RSS Feeds




Bitte warten...