FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4W14 HCOB MZC 3 15/25 0.000 % KC1A XFRA US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S 0.069 EUR M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.089 EUR USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.045 EUR TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.134 EUR PJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 0.092 EUR PJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N 0.092 EUR PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.286 EUR FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.071 EUR EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.661 EUR CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.322 EUR 0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.054 EUR BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.205 EUR ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.125 EUR BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.402 EUR IZB XFRA SG1M91002014 UTD. OVERS. INSUR. SD 1 0.055 EUR WHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.028 EUR FDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.054 EUR 4C1 XFRA KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. 0.003 EUR HCD XFRA JP3786600001 HITACHI CAP. 0.340 EUR 35OB XFRA US67551U2042 OCH-ZIFF CAP MGMT GR.CL A 0.286 EUR 2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.188 EUR EMC1 XFRA CH0016440353 EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 18.154 EUR 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.344 EUR PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.045 EUR EM7A XFRA BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. 0.006 EUR EM3A XFRA BMG3036C2239 EMPEROR INTL SUBDIV.HD-01 0.007 EUR WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.527 EUR 35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.116 EUR PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.045 EUR 7PZ XFRA PLPZU0000011 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. 0.647 EUR 0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.186 EUR MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.246 EUR HKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0.018 EUR VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.420 EUR