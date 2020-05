Finanztrends Video zu Visa



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.036 EUR XDN0 XFRA IE00B9MRHC27 X(IE) - MSCI NORDIC 1D 2.002 EUR 3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.277 EUR V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.904 EUR ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.173 EUR 9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.212 EUR RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.360 EUR DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.217 EUR XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.092 EUR AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.102 EUR LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.194 EUR B8O XFRA SG1U76934819 YANGZIJIANG SHIP.HLDGS 0.029 EUR F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. YSON XFRA PTSON0AM0001 SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1 0.046 EUR BC51 XFRA MX01BM1B0000 B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON 0.070 EUR XS7W XFRA IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO 0.276 EUR HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.131 EUR 7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.013 EUR DAM XFRA DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. 0.120 EUR 7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.346 EUR WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.584 EUR XDWY XFRA IE00BCHWNQ94 X(IE)-MSCI WO.H.DI.YLD 1D 0.562 EUR 22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.062 EUR C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.340 EUR 134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.046 EUR XDGM XFRA IE00B9MRJJ36 X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D 0.661 EUR 1NS XFRA CNE100001NV2 SINOPEC ENG.(GRP) H YC 1 0.028 EUR XDNY XFRA IE00BPVLQD13 X(IE)-JPX-NIKKEI 400 1D 0.245 EUR XDWL XFRA IE00BK1PV551 X(IE)-MSCI WORLD 1D 1.157 EUR VAHB XFRA CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 14.264 EUR STB XFRA LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE 0.350 EUR 1L8 XFRA US5438811060 LORAL SPACE + COMM. INC. 5.076 EUR 3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.674 EUR 19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.295 EUR A0B XFRA US0226631085 AMALGAMATED BK.A DL-,01 0.074 EUR