FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FI6 XFRA US32020R1095 FIRST FIN. BANKSHS DL-,01 0.106 EUR CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.362 EUR KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.150 EUR SQ6B XFRA US8110544025 SCRIPPS CO. A NEW DL-,01 0.044 EUR A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.838 EUR 5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.161 EUR 1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.243 EUR 2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.149 EUR 0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.459 EUR 0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.265 EUR NCB4 XFRA US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AA 0.003 % FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.053 EUR BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR NE0 XFRA LU1701428291 NEXA RESOURCES S.A. DL 1 0.333 EUR T1A XFRA NO0010763550 TREASURE ASA NK 1 0.037 EUR W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.883 EUR 0VV XFRA US92556H1077 VIACOMCBS INC. CL.A 0.212 EUR 0VVB XFRA US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001 0.212 EUR 2OQ XFRA US03212B1035 AMPLIFY EN. CORP. NEW 0.088 EUR