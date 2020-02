FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.061 EUR FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.033 EUR FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.033 EUR 1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.183 EUR SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.412 EUR A2A XFRA US29670G1022 ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 0.215 EUR 1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.110 EUR PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.183 EUR NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.513 EUR SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.229 EUR WEA XFRA US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC. 0.229 EUR 0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR 1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.135 EUR 1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.426 EUR 3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.076 EUR 2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.156 EUR AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 1.173 EUR JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.386 EUR JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.238 EUR 59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.070 EUR IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.067 EUR TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.293 EUR 14P XFRA KYG2162L1068 CN PION.PHARM.HLD. DL-,01 0.011 EUR SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.165 EUR BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.105 EUR MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.229 EUR 3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.422 EUR LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.137 EUR SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.211 EUR OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.339 EUR GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR OM3M XFRA IE00BFXYHY63 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS 0.053 EUR 33W XFRA US06654A1034 BANKWELL FINANCIAL DL-,01 0.128 EUR 0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.477 EUR MO7R XFRA US6153943013 MOOG INC. CL. B DL 1 0.229 EUR