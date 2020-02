Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.883 EUR BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.490 EUR SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.018 EUR BSU XFRA US0556221044 BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 0.572 EUR AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.293 EUR AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.466 EUR A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.889 EUR ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.385 EUR FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.280 EUR LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.577 EUR AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.147 EUR PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.110 EUR D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP. DL -,001 0.866 EUR ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.541 EUR EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.107 EUR EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.088 EUR 3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.021 EUR RNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.033 EUR R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.431 EUR BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 0.096 EUR PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.321 EUR IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.369 EUR BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.096 EUR SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EUR 2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.183 EUR EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.559 EUR QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.458 EUR IDZ XFRA AU000000IGO4 IGO LTD. 0.037 EUR WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.580 EUR 46M XFRA AU000000QMS6 QMS MEDIA LTD 0.008 EUR DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.027 EUR STM XFRA LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 1.100 EUR DMB XFRA GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 0.133 EUR AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.566 EUR