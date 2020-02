Finanztrends Video zu Siemens Healthineers



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.129 EUR BBK XFRA US89832Q1094 TRUIST FINL CORP. DL 5 0.412 EUR 2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.618 EUR 45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.275 EUR 1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.073 EUR CBUE XFRA IE00BGPP6473 ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 0.056 EUR A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.678 EUR 2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.082 EUR AIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.376 EUR 1ZQ XFRA GB00B19Z1432 PZ CUSSONS LS-,01 0.032 EUR YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.687 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR 1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.321 EUR D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.080 EUR SHL XFRA DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 0.800 EUR FYEQ XFRA IE00BYSX4739 FUI-E.M.Q.I.E. DLD 0.022 EUR SHL1 XFRA US82622J1043 SIEMENS HEALTH ADR/0,50 0.301 EUR 1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.110 EUR