FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH35R7 HCOB RZ 1 13/21 0.000 % UFUD XFRA CH0000967031 UBS(CH)EQ.-SM.CAP.EU.EO P 2.910 EUR QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.477 EUR BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.189 EUR 01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J 0.002 % PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.033 EUR XFRA DE000HLB3WV9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/19 0.001 % XFRA DE000HLB3XB9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/19 0.001 % XFRA DE000HLB3XC7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01C/19 0.001 % XFRA DE000HLB3XD5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01D/19 0.001 % WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.094 EUR SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.964 EUR XFRA GB00BD3H2N59 ETHIKA FIN. 17/22 MTN 0.000 % OHCB XFRA SE0000584948 CLAS OHLSON B SK1,25 0.296 EUR