Weitere Suchergebnisse zu "Naspers ADR":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.175 EUR AV2 XFRA GB00BDD85M81 AVAST PLC. (WI) LS-,1 0.040 EUR COUD XFRA GB00BV9FP302 COMPUTACENTER LS-,075555 0.113 EUR NNWN XFRA US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW 0.085 EUR