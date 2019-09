FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.103 EUR IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.389 EUR IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.125 EUR IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.042 EUR IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.160 EUR IQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.389 EUR IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.942 EUR IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.331 EUR IQQK XFRA IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D 0.058 EUR IS0X XFRA IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD 1.246 EUR IBC9 XFRA IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD 2.423 EUR IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.167 EUR IQQT XFRA IE00B0M63623 ISHS-MSCI TAIWAN DL D 1.030 EUR IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.070 EUR IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.735 EUR IQQC XFRA IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D 2.073 EUR IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.159 EUR IUSU XFRA IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 1.410 EUR IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.255 EUR IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.478 EUR IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.163 EUR IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.421 EUR 32Z XFRA AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.025 EUR 2B9 XFRA US10948W1036 BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001 0.091 EUR IBC3 XFRA IE00BD45KH83 ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD 0.069 EUR MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.118 EUR 1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,001 0.109 EUR 2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR IBCC XFRA IE00BGR7L912 ISHS DL TB 0-1YR ETF DLD 0.055 EUR 2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.263 EUR FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.086 EUR P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.238 EUR HYLE XFRA IE00BJSFR200 ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD 0.105 EUR 36B7 XFRA IE00BJSFQW37 ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD 0.049 EUR FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.152 EUR