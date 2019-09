Weitere Suchergebnisse zu "Global Payments":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.154 EUR WJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.009 EUR 4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.291 EUR KC7 XFRA AU000000AMA8 AMA GROUP LTD. 0.014 EUR NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.368 EUR WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.409 EUR WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.218 EUR WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.345 EUR DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.091 EUR VA7A XFRA US92345Y1064 VERISK ANALYTICS DL-001 0.227 EUR VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.100 EUR T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.109 EUR TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.118 EUR TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EUR SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.091 EUR SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.164 EUR RA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.245 EUR RAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.018 EUR 1RA1 XFRA US7496552057 ROS AGRO PLC GDR REG S 1 0.173 EUR TR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.690 EUR PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.177 EUR NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.636 EUR NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.045 EUR NAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.427 EUR MTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.518 EUR MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.245 EUR FDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.343 EUR LP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.363 EUR HTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.148 EUR AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.545 EUR 4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.068 EUR GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.009 EUR GIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.572 EUR FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.127 EUR ZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.318 EUR