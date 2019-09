FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 0C9A XFRA US1630751048 CHEET.M.ADR A10 DL-000025 0.453 EUR PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.272 EUR XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZ 0.087 EUR 2G5 XFRA GB00BZ02Q916 GOCO GROUP PLC LS-,0002 0.004 EUR GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.417 EUR JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.412 EUR JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.245 EUR EUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 3.096 EUR 27MA XFRA GB00BZ1G4322 MELROSE INDS PLC LS 0,01 0.019 EUR UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.308 EUR WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.109 EUR A90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.038 EUR RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.091 EUR R2K XFRA GB00B0YG1K06 RESTAURANT GRP LS-,28125 0.023 EUR HDE XFRA AU000000BRG2 BREVILLE GROUP LTD 0.115 EUR LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.011 EUR NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.521 EUR SQ6B XFRA US8110544025 SCRIPPS CO. A NEW DL-,01 0.045 EUR 1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.308 EUR SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.054 EUR SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.127 EUR G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.127 EUR 2NH XFRA ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 0.070 EUR HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR 8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.019 EUR P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.362 EUR 2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 0.016 EUR 36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS 0.018 EUR XFRA MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M 0.135 EUR IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.613 EUR IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.818 EUR IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.103 EUR IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.389 EUR IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.125 EUR IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.042 EUR