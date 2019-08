Weitere Suchergebnisse zu "Allergan":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST TCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.180 EUR 7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.223 EUR SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.167 EUR KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.179 EUR HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.134 EUR XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.777 EUR DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.188 EUR CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.670 EUR CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EUR 0BX XFRA KYG1644A1004 BRIGHT SM.SECS+COMMOD.GRP 0.009 EUR 37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.402 EUR XFRA DE000HLB4RC7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08B/18 0.000 % 8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 0.350 EUR XFRA DE000HLB3D40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/16 0.001 % 6BV XFRA US09629F1084 BLUEGREEN VAC CORP DL-,01 0.152 EUR 68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.161 EUR XFRA DE000HLB9NM4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/15 0.001 % 2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.071 EUR A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.661 EUR 2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.076 EUR EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.067 EUR