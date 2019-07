FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 6CH XFRA KYG2115G1055 CHINA HAN.HLDGS LTD HD-,1 0.002 EUR UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.151 EUR RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.115 EUR 8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.417 EUR M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.852 EUR HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.186 EUR FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.044 EUR RDDA XFRA US2561352038 DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 0.255 EUR QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.355 EUR ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.284 EUR PJFB XFRA KYG7082H1276 PICO FAR EAST HLD.SUBDIV. 0.005 EUR OPA XFRA FR0000184798 ORPEA ACT.NOM. EO 1,25 1.200 EUR FIE XFRA DE0005772206 FIELMANN AG O.N. 1.900 EUR CNO XFRA CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP H YC 1 0.017 EUR SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.067 EUR C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.082 EUR QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR S1R XFRA CNE1000012B3 SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1 0.053 EUR MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.018 EUR 0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.053 EUR 4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.949 EUR 2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.151 EUR WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.095 EUR LUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10 0.250 EUR R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR EOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.044 EUR FC9 XFRA DE000A1YC913 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. 0.350 EUR