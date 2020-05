FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.139 EUR 2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.044 EUR 8BI XFRA KYG4387E1070 HEALTH+HAPPIN.(H+H)INTL. 0.101 EUR LLS1 XFRA LI0355147575 LIECHTENST. LDSBK NA SF 5 2.091 EUR