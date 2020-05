Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.351 EUR VVDH XFRA US92334N1037 VEOLIA ENVIRON.ADR EO13,5 0.501 EUR TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.157 EUR PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.185 EUR RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.129 EUR MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.555 EUR XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.804 EUR ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.129 EUR EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.707 EUR SR6 XFRA SG1U97935860 SOUP RESTAURANT GROUP LTD 0.001 EUR LJ9 XFRA SG1U66934613 FIRST SHIP LEASE TRUST 0.014 EUR DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.431 EUR EDP XFRA PTEDP0AM0009 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 0.190 EUR TEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.398 EUR ZWS XFRA LT0000123911 TELIA LIETUVA EO -,29 0.090 EUR XIC XFRA LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA AB EO0,29 0.020 EUR FDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.046 EUR TH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.027 EUR VVD XFRA FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.500 EUR EBK XFRA DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 0.350 EUR H5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 1.100 EUR IJX XFRA BE0003754687 VASTNED RETAIL BELGIUM 2.900 EUR MOS XFRA BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. 0.500 EUR SLL XFRA AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. 1.200 EUR 4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.048 EUR 2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.555 EUR OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.499 EUR I3H XFRA CH0006372897 INTERROLL HLDG NA SF 1 21.390 EUR 1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.028 EUR MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.280 EUR SSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 0,78 0.167 EUR NCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.260 EUR YTAA XFRA TH0254A10Z14 SRI TRANG AGR.-FOR- BA 1 0.010 EUR 18LB XFRA SE0010100958 LATOUR INV. B SK-,208325 0.118 EUR 489 XFRA US9588921018 WESTERN NEW ENGL. (NEW) 0.046 EUR