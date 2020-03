FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.131 EUR IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.038 EUR IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.061 EUR IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.877 EUR IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.290 EUR IQQK XFRA IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D 0.374 EUR IS0X XFRA IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD 1.135 EUR IBC9 XFRA IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD 2.173 EUR IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.182 EUR IQQT XFRA IE00B0M63623 ISHS-MSCI TAIWAN DL D 0.054 EUR IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.041 EUR IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.138 EUR IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.299 EUR IUSU XFRA IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 1.204 EUR IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.131 EUR IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.065 EUR IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.061 EUR IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.387 EUR EHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.193 EUR 2B9 XFRA US10948W1036 BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001 0.088 EUR BTO XFRA US05971J1025 BANCORPSOUTH BANK DL 2,5 0.163 EUR UFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.116 EUR SNA2 XFRA IE00BK95B138 ISHS DL TREASURY BD DL D 0.037 EUR IBC3 XFRA IE00BD45KH83 ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD 0.028 EUR EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.081 EUR MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.115 EUR PDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.224 EUR HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.269 EUR 2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.291 EUR 1P6 XFRA US08579X1019 BERRY CORP. DL -,001 0.106 EUR 2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR IBCC XFRA IE00BGR7L912 ISHS DL TB 0-1YR ETF DLD 0.039 EUR 2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.282 EUR 2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. 0.167 EUR FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.084 EUR