FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST ICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD 0.064 EUR PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.074 EUR JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.284 EUR JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.154 EUR EUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 2.038 EUR 163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.137 EUR BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.068 EUR UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.309 EUR WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.106 EUR PUIG XFRA IE00BF51K025 IMII-I.USD CORPORATE BD A 0.143 EUR GL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.159 EUR RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.088 EUR WEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.282 EUR 47Q XFRA US69047Q1022 OVINTIV INC. DL-,01 0.083 EUR NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.530 EUR XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR 1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.300 EUR FRLN XFRA BMG3682E1921 FRONTLINE LTD DL 1 0.353 EUR WY52 XFRA US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.066 EUR SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.057 EUR FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.328 EUR SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.124 EUR MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.194 EUR HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR 8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.059 EUR BZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.072 EUR 2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 0.014 EUR 36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS 0.010 EUR A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.280 EUR TRD1 XFRA IE00BKWD3C98 IM2-US T.BD0-1Y DLD 0.059 EUR XFRA MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M 0.122 EUR IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.572 EUR IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.674 EUR IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.022 EUR IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.052 EUR