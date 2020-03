Finanztrends Video zu Nasdaq



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.040 EUR QVMP XFRA IE00BDZCKK11 IMIII-I.S+P 500 QVM A 0.125 EUR 4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.290 EUR 1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01 0.066 EUR NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.378 EUR WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.211 EUR M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.106 EUR WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.352 EUR 73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND. VA7A XFRA US92345Y1064 VERISK ANALYTICS DL-001 0.238 EUR VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.097 EUR UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.282 EUR T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.106 EUR TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EUR SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.088 EUR SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.167 EUR RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.550 EUR PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.106 EUR NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.616 EUR NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.898 EUR NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.044 EUR NAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.414 EUR MTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.563 EUR FDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.332 EUR LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.264 EUR LP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.352 EUR EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.167 EUR ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.414 EUR HTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.143 EUR AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.572 EUR 4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.066 EUR EDG XFRA US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.059 EUR GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.172 EUR GIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.599 EUR FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.132 EUR