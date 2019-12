FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.009 EUR XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI FZ17 XFRA DE000A0M8HD2 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.T 0.450 EUR 1CT XFRA KYG211461085 CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 0.014 EUR VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.086 EUR LCUK XFRA LU1781541096 LX.IF-L.CO.MO.UK NT DR D 0.178 EUR LCUS XFRA LU1781540957 MUL-LYX.CO.MOR.US EQ.DR D 0.054 EUR AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.124 EUR M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.235 EUR MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.187 EUR AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.289 EUR LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UED 0.710 EUR LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO 0.210 EUR LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF D 0.340 EUR LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF D 0.680 EUR LYY5 XFRA FR0010261198 LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF D 0.890 EUR DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF D 0.950 EUR LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E. D 0.150 EUR 4HL XFRA FR0000052516 VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25 1.350 EUR OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.415 EUR TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.045 EUR LUY1 XFRA BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS LTD HD-,10 0.058 EUR HF5 XFRA KYG459461037 HONMA GOLF DL-,0000025 0.014 EUR MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.569 EUR 12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.397 EUR XFRA DE000HLB02S3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.12A/13 0.002 % LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE D 1.630 EUR F750 XFRA DE000ETF7508 COMST.ALP.DIV.PL.UC.ETF R 1.500 EUR OD6D XFRA DE000A1JUVL8 STEYL.FAIR IN.-EQUITIES R 1.870 EUR STXH XFRA LU1574142243 LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD 0.720 EUR DJAD XFRA LU1407890620 MUL-L.CO US TR.10+Y D 1.598 EUR LYX7 XFRA LU1407888053 MUL-L.CO US TR.7-10Y D 0.948 EUR LMWE XFRA LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD 0.500 EUR LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D 0.440 EUR LHKG XFRA LU1900067940 MUL-L.HONG KONG EOD 0.150 EUR