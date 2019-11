FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.456 EUR SHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES 0.427 EUR YZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.128 EUR 4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 1.557 EUR ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP 0.498 EUR 134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.045 EUR 5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.280 EUR WLK1 XFRA DE0007045148 ODDO WERTE FONDS 1.520 EUR 2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.235 EUR