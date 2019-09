FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BPFG XFRA TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 0.010 EUR LO7 XFRA AU000000LOV7 LOVISA HLDGS DEF. 0.093 EUR AU61 XFRA ZAE000255915 ABSA GROUP LTD. RC 2 0.311 EUR 3EAG XFRA AU000000GEM7 G8 EDUCATION LTD 0.030 EUR 8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.166 EUR E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.236 EUR BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.063 EUR XFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD 0.023 EUR