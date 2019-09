Finanztrends Video zu Qualcomm



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SKC2 XFRA ZAE000109815 STD BK GRP RC -,10 0.280 EUR NNW XFRA ZAE000015889 NASPERS LTD. N RC-,02 0.441 EUR NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.444 EUR XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.086 EUR RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.231 EUR QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.562 EUR PUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.814 EUR W8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.952 EUR NMM XFRA US6516391066 NEWMONT GOLDCORP DL 1,60 0.127 EUR M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.236 EUR MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.184 EUR FSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.472 EUR NC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 3.816 EUR NVAC XFRA TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 0.010 EUR TFBF XFRA TH0016010017 KASIKORNBANK -FGN- BA 10 0.015 EUR OUE1 XFRA SG2B80958517 OUE SD-.20 0.007 EUR OL5 XFRA KYG811511131 SHUI ON LAND LTD DL-0025 0.004 EUR D3N XFRA HK0405033157 YUEXIU REIT ASS. MGMT UTS 0.018 EUR UPN XFRA FI0009002158 UPONOR OYJ O.N. 0.260 EUR M6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.400 EUR 3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.227 EUR UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.317 EUR KY3A XFRA BE0003880979 KEYWARE TECHNOLOGIES O.N. 0.040 EUR SLD XFRA AU000000SEK6 SEEK LTD 0.137 EUR R1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD 0.090 EUR BH5 XFRA AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD. 0.050 EUR A2XN XFRA KYG2953R1149 AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 0.046 EUR G17 XFRA PLLOTOS00025 GRUPA LOTOS S.A. ZY 1 0.692 EUR 06K1 XFRA AU000000REG6 REGIS HEALTHCARE 0.044 EUR MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.569 EUR 3CH XFRA AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS 0.022 EUR KYL XFRA BMG524181036 KERRY LOG.NETWORK HD-,50 0.010 EUR LTH XFRA AU000000CIM7 CIMIC GROUP 0.442 EUR FWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.094 EUR