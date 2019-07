FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20 0.168 EUR TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.098 EUR SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.334 EUR PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.232 EUR ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.098 EUR MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.107 EUR CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.312 EUR BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.223 EUR BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.187 EUR AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.123 EUR MV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20 0.168 EUR AU7A XFRA US0022551073 AU OPTRONICS CORP. ADR/10 0.144 EUR MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L 0.008 EUR 01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J 0.002 % ZPRC XFRA IE00BNH72088 SPDR T.R.GBL CONV.BD UE 0.082 EUR 3KH XFRA ID1000108301 CATUR SENTOSA ADIPRANA LHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.025 EUR UJ1 XFRA GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10 H11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.107 EUR 9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. 3WI XFRA KYG9722N1007 WISDOM SPORTS DL-,00025 0.008 EUR IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.348 EUR HAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.030 EUR MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.053 EUR VAS XFRA AT0000937503 VOESTALPINE AG 1.100 EUR EO0 XFRA CA29382B1022 ENTERTAINMENT ONE CA-,01 0.017 EUR IUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.332 EUR 85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.330 EUR JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.331 EUR JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.209 EUR EUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 0.728 EUR 2NH XFRA ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 0.060 EUR IQQJ XFRA IE00B02KXH56 IS MSCI JAP.U.ETF USD D 0.106 EUR IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.370 EUR