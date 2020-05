Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 3VU XFRA US14316J1088 CARLYLE GROUP INC. 0.231 EUR INX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.900 EUR PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.295 EUR 3LSA XFRA US50218G2066 LSR GROUP PAO GDR S/5 0.075 EUR KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.184 EUR 1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.083 EUR AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.046 EUR AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.507 EUR 3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.001 EUR TWSA XFRA NL0000852523 TKH GROUP NV CVA EO -,25 1.500 EUR 3LV XFRA SE0008091904 LEOVEGAS AB 0.066 EUR ZVB XFRA IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EO -,10 0.422 EUR AVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1 0.213 EUR AIL XFRA FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.700 EUR BIO3 XFRA DE0005227235 BIOTEST AG VZ O.N. 0.040 EUR BC1N XFRA BE0003790079 BARCO N.V. 2.650 EUR 37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.138 EUR OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.203 EUR 3OM XFRA IT0003683528 OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1 0.210 EUR M3T XFRA SG1M51904654 CAPITALAND MALL TRUST 0.006 EUR CBHD XFRA DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 0.670 EUR SHA XFRA DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0.450 EUR 45V XFRA US7046991078 PEAPACK-GLADSTONE FINL 0.046 EUR 4BQ XFRA CNE100002391 BANK OF QINGDAO H YC 1 0.026 EUR RMD XFRA IT0001178299 RENO DE MEDICI A 0.008 EUR 2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.078 EUR