FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST AOD1 XFRA ZAE000043485 ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25 0.092 EUR EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.056 EUR HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.087 EUR XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI 3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.095 EUR VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.084 EUR HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.097 EUR M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.238 EUR MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.183 EUR JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.088 EUR HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.320 EUR AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.097 EUR NVP6 XFRA TH0212010R19 TPI POLENE -NVDR- BA 1 0.001 EUR IHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD. 0.005 EUR SHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES 0.142 EUR 3VZ XFRA US69346N1072 PIMCO ENERGY+TACT.CR.OPPS 0.352 EUR 7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.074 EUR VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.136 EUR 3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.220 EUR CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.052 EUR C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.187 EUR NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.009 EUR OXR XFRA AU000000OZL8 OZ MINERALS LTD 0.087 EUR CSJ XFRA AU000000CSL8 CSL LTD 0.818 EUR R1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD 0.077 EUR B6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.029 EUR 506 XFRA CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN. 0.097 EUR NZTA XFRA US84652A1025 SPARK NEW ZEALAND ADR/5 0.396 EUR 06K1 XFRA AU000000REG6 REGIS HEALTHCARE 0.024 EUR EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.202 EUR 2TQ XFRA US10918L1035 BRIGHAM MIN. CL.A DL-,01 0.334 EUR SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.484 EUR 5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.141 EUR AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.361 EUR 25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.176 EUR