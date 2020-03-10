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Switch - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.03.2020 - 2
10.03.20 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BWZ XFRA AU000000BWX7 BWX LTD 0.008 EUR 8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.003 EUR 35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR 821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR A07 XFRA BMG067231032 AVANCE GAS HLDG DL 2 0.263 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,10 €
|13,10 €
|- €
|0,00%
|10.03./08:53
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US87105L1044
|A2DYD7
|16,30 €
|7,29 €
Werte im Artikel
2,47
+0,82%
1,90
0,00%
13,10
0,00%
0,13
-1,52%
0,28
-5,44%
= Realtime
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