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Switch - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.03.2020 - 2




10.03.20 01:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BWZ XFRA AU000000BWX7 BWX LTD 0.008 EUR 8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.003 EUR 35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR 821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR A07 XFRA BMG067231032 AVANCE GAS HLDG DL 2 0.263 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,10 € 13,10 € -   € 0,00% 10.03./08:53
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US87105L1044 A2DYD7 16,30 € 7,29 €
Werte im Artikel
2,47 plus
+0,82%
1,90 plus
0,00%
13,10 plus
0,00%
0,13 minus
-1,52%
0,28 minus
-5,44%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		13,10 € 0,00%  28.02.20
München 12,20 € +1,67%  08:02
Frankfurt 12,20 € +0,83%  08:05
Stuttgart 11,80 € 0,00%  09.03.20
Nasdaq 13,555 $ -4,20%  09.03.20
NYSE 13,56 $ -4,24%  09.03.20
AMEX 13,55 $ -6,16%  09.03.20
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