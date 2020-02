Finanztrends Video zu Schlumberger



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LV2B XFRA US52736R1023 LEVI STRAUSS + CO. CL.A 0.073 EUR V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.895 EUR TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.137 EUR MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.548 EUR 4TL XFRA US8868851028 TILLY'S INC.CL.A DL -,001 0.913 EUR MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.301 EUR SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.457 EUR RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.012 EUR 1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.027 EUR 2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.274 EUR M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.383 EUR 4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.137 EUR