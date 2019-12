Weitere Suchergebnisse zu "Gold Resource":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1UEN XFRA BMG9231L1081 UTD ENERGY GR.NEW HD -,01 0.005 EUR XFRA DE000HSH5WV1 HCOB MZC 23 15/25 0.000 % ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.271 EUR SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.163 EUR LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 1.039 EUR KHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.605 EUR ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.020 EUR GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.102 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EUR AE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.447 EUR SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EUR MHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 0.350 EUR EL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHIN.EX A SH.U.E. 0.028 EUR EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.021 EUR EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.060 EUR EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.036 EUR EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.063 EUR EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.170 EUR EL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.004 EUR EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.479 EUR EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.410 EUR EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.050 EUR EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.020 EUR EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.080 EUR 144A XFRA CA2284622065 CROWN POINT ENERGY 0.167 EUR RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.340 EUR CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.255 EUR EM7A XFRA BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. 0.003 EUR EM3A XFRA BMG3036C2239 EMPEROR INTL SUBDIV.HD-01 0.004 EUR 2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.108 EUR 7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.159 EUR C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR ELFW XFRA DE000ETFL508 DEKA MSCI WORLD UCITS ETF 0.060 EUR FWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.027 EUR LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.562 EUR