FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.561 EUR FRLN XFRA BMG3682E1921 FRONTLINE LTD DL 1 0.090 EUR ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 1.070 EUR UIGX XFRA DE0005316988 DEGUSSA AKTIEN UNI.-FDS 0.600 EUR 8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.165 EUR TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.135 EUR BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.399 EUR