FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.080 EUR EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 0.440 EUR EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.240 EUR EL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.900 EUR EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.280 EUR EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.260 EUR EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.200 EUR EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.130 EUR EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.790 EUR EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.300 EUR EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.320 EUR EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.320 EUR EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.380 EUR EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.210 EUR DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.030 EUR HNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.129 EUR 8GR XFRA AU000000GNG0 GR ENGINEERING SVCS 0.012 EUR 2S8 XFRA GB00BLT1Y088 SAGA PLC LS -,01 0.014 EUR 21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 0.067 EUR 31A XFRA GB0001883718 CHARLES TAYLOR PLC LS-,01 0.041 EUR 9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.146 EUR 1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 0.356 EUR FA9 XFRA GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05 0.244 EUR 85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.337 EUR JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.206 EUR JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.191 EUR FZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1 0.012 EUR 66B XFRA SE0008091581 BONAVA AB B FRIA SK 8 0.238 EUR ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.810 EUR 66BA XFRA SE0008091573 BONAVA AB A FRIA SK 25 0.238 EUR TEB XFRA GB0001048619 TED BAKER PLC LS-,05 0.087 EUR BBUD XFRA IE00BJK9H860 JPM-BETA.USEQU. DLD 0.097 EUR BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.228 EUR ELFE XFRA DE000ETFL524 DEKA US TREAS.7-10 UC.ETF 2.231 EUR ELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. 1.960 EUR