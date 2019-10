Finanztrends Video zu Rosneft OIL GDR



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA XS0231160812 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR 0.001 % WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.228 EUR UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.100 EUR SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.342 EUR RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.118 EUR 8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.428 EUR PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.237 EUR OJS1 XFRA US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 0.219 EUR MKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.244 EUR ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.100 EUR MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.123 EUR MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.414 EUR IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.002 EUR GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.929 EUR BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.228 EUR AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.125 EUR NVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 1 0.027 EUR HRZ XFRA SE0001662230 HUSQVARNA NAM. B SK 100 0.137 EUR ELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B 0.389 EUR NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50 0.360 EUR TEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.397 EUR CQMA XFRA GB00B07KD360 COBHAM PLC LS-,025 0.004 EUR CENB XFRA GB00B033F229 CENTRICA LS-,061728395 0.017 EUR 42W XFRA GB0009465807 WEIR GRP PLC LS-,125 0.184 EUR TCO XFRA GB0008847096 TESCO PLC LS-,05 0.030 EUR CS3 XFRA GB0007668071 CLOSE BROTH. GRP LS-,25 0.490 EUR 3BA XFRA GB0000811801 BARRATT DEV. PLC LS-,10 0.410 EUR 9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.032 EUR XFRA DE000LBW3Q77 LBBW OPF.1189VAR 0.000 % EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.490 EUR EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.250 EUR EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.200 EUR