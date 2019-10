FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 31A XFRA GB0001883718 CHARLES TAYLOR PLC LS-,01 0.041 EUR 9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.146 EUR 1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 0.356 EUR FA9 XFRA GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05 0.243 EUR 85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.337 EUR JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.206 EUR JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.190 EUR FZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1 0.012 EUR 66B XFRA SE0008091581 BONAVA AB B FRIA SK 8 0.239 EUR 66BA XFRA SE0008091573 BONAVA AB A FRIA SK 25 0.239 EUR TEB XFRA GB0001048619 TED BAKER PLC LS-,05 0.087 EUR BBUD XFRA IE00BJK9H860 JPM-BETA.USEQU. DLD 0.097 EUR BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.227 EUR BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.138 EUR 2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.485 EUR PTOG XFRA TH0646010Z18 PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 0.027 EUR NEB XFRA SE0012116390 NORDIC ENTER.GRP B 0.299 EUR SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EUR HRZA XFRA SE0001662222 HUSQVARNA NAM. A SK 100 0.138 EUR