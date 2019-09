FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.009 EUR 35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.077 EUR CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.016 EUR CUBB XFRA BMG210901242 CHINA WAT.AFF.GRP NEW 0.019 EUR SAB XFRA AU000000SHL7 SONIC HEALTHCARE 0.317 EUR GRR XFRA AU000000GRR8 GRANGE RES. 0.006 EUR CSJ XFRA AU000000CSL8 CSL LTD 2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.102 EUR 7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.145 EUR C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR ELFW XFRA DE000ETFL508 DEKA MSCI WORLD UCITS ETF 0.090 EUR NC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.091 EUR XFRA DE000HLB1HA8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/14 0.002 % 541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.032 EUR 3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.062 EUR LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.537 EUR ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.220 EUR ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 1.060 EUR 0EU XFRA AU000000RWC7 RELIANCE WORLDWIDE CORP. 0.031 EUR 36T XFRA SGXE21576413 GENTING SG LTD. DL -,10 0.010 EUR WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.096 EUR 1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.050 EUR TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.127 EUR 485B XFRA AU000000AMC4 AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 0.110 EUR 485 XFRA JE00BJ1F3079 AMCOR PLC DL -,01 0.109 EUR